Кого из звёзд спорта вы отправили бы в космическую миссию?

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый орбитальный полёт вокруг Земли на космическом корабле «Восток». Сегодня 65 лет с этого исторического события!
«Чемпионат» запустил развлекательный проект космической миссии, если бы в неё надо было отправить звёзд мирового спорта.
Мы разложили всё на роли, как в настоящем экипаже:
- командир миссии: кто-то должен вести за собой;
- главный пилот: кто-то, кто хладнокровно решает в критический момент;
- инженер: создаёт и держит систему;
- герой открытого космоса: кто-то, готовый выживать в условиях максимального давления.
Командир миссии
Профиль: тот, кто отвечает за всё. Когда что-то идёт не по плану, именно он принимает решения – быстро и без права на ошибку.
Командир не обязательно самый талантливый, но именно он держит команду в критический момент: гасит панику, берёт ответственность и ведёт вперёд, когда остальные могут «поплыть».
Пилот
Профиль: это про исполнение здесь и сейчас. Когда наступает решающий момент, именно он «ведёт корабль». Точно, спокойно и без лишних эмоций.
Это спортсмен, которому можно отдать последний бросок, решающий пенальти или финальный розыгрыш – и быть уверенным, что он не дрогнет.
Инженер системы
Профиль: мозг миссии. Он понимает, как всё устроено, видит события на несколько шагов вперёд и находит решения там, где другие пугаются хаоса.
Без него команда может быть яркой, но не станет устойчивой: именно он связывает всё в работающую систему.
Герой открытого космоса
Профиль: это тот, кто выходит в самые опасные условия. Когда риск максимальный, а запас прочности на нуле – именно он идёт вперёд.
Герой открытого космоса – про выносливость, характер и умение действовать в хаосе, где нет права на слабость.
Руководитель ЦУП
Профиль: этот человек не на корабле, но без него миссия невозможна.
Это стратег – видит картину целиком, управляет процессом на дистанции и принимает решения, влияющие на всех. Руководитель Центра управления полётами – про контроль, расчёт и понимание системы лучше, чем у любого внутри неё.