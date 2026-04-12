Батутистка Алёна Калашникова выиграла золотую медаль ЧЕ в двойном минитрампе

Российская батутистка Алёна Калашникова выиграла золотую медаль чемпионата Европы — 2026 в Портимане (Португалия) в дисциплине двойной минитрамп.

Калашникова завершила соревнования, набрав 25,900 балла. Серебряным призёром стала британка Молли Маккена (25,600), замкнула тройку призёров ещё одна представительница Великобритании Кристи Вей (20,200).

Ранее российские батутисты выиграли две золотые медали, одержав победу в женских и мужских командных соревнованиях в двойном минитрампе.

Российские спортсмены принимают участие в чемпионате Европы – 2026 в нейтральном статусе.

Чемпионат Европы — 2026 по прыжкам на батуте проходит в Портимане с 8 по 12 апреля.