Сборные России и Украины по водному поло сыграют в матче за седьмое место на Кубке мира

Российская и украинская мужские ватерпольные команды встретятся в матче Кубка мира — 2026. Игра состоится в понедельник, 13 апреля. Россия и Украина будут играть за седьмое место во втором дивизионе турнира. Начало матча — в 16:00 мск.

Ранее сборная России по водному поло в предварительных матчах уступила Румынии со счётом 12:16 (2:5, 1:4, 2:4, 7:3), а Украина проиграла Австралии со счётом 15:21 (5:4, 5:6, 2:8, 3:3).

Напомним, российские ватерполисты вернулись на международную арену в 2026 году. Они не выступали на турнирах под эгидой World Aquatics с 2022 года. На данный момент россияне не имеют возможности соревноваться под национальным флагом.

