Лагно проиграла Асаубаевой в 12-й партии Турнира претенденток — 2026
Комментарии

Российская шахматистка Екатерина Лагно уступила сопернице из Казахстана Бибисаре Асаубаевой в 12-й партии в рамках Турнира претенденток — 2026 на Кипре. Лагно играла чёрными, а Асаубаева — белыми фигурами.

Шахматы. Турнир претенденток 2026. 12-й тур, Пейя, Кипр
Бибисара Асаубаева — Екатерина Лагно
12 апреля 2026, воскресенье. 15:45 МСК
1:0
После 12 туров на счету Лагно 5,5 очка. Она занимает пятое место в турнирной таблице. Лидером соревнований является Чжу Цзиньэр (Китай), которая набрала 7 очков. Асаубаева занимает третью позицию, отставая от лидера на 6,5 очка.

Турнир претенденток — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победительница турнира получит право сразиться с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Календарь Турнира претенденток - 2026
