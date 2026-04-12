Андрей Есипенко сыграл вничью в 12-м туре на Турнире претендентов — 2026

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко не смог одержать победу в 12-й партии в рамках Турнира претендентов — 2026 по шахматам. Его соперником был представитель Индии 20-летний Рамешбабу Прагнанандха. Встреча закончилась со счётом 1/2:1/2.
Андрей Есипенко продолжает занимать последнее место в турнирной таблице Турнира претендентов — 2026. На его счету 4,5 очка. На турнире на Кипре он не одержал ни одной победы. Впереди ещё два тура — 14 и 15 апреля.
Турнир претендентов — 2026 по шахматам проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира представителем Индии Гукешем Доммараджу.