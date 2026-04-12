Батутистка Бладцева стала чемпионкой Европы в индивидуальных прыжках

20-летняя российская батутистка Анжела Бладцева выиграла золото чемпионата Европы в индивидуальных прыжках. Она получила от судей 58,680 балла.

На втором месте расположилась белорусская спортсменка Яна Лебедева (58,240 балла). Тройку призёров замкнула ещё одна россиянка, София Аляева, с 57,670 балла.

Ранее сегодня Алёна Калашникова выиграла золотую медаль чемпионата Европы — 2026 в Портимане (Португалия) в дисциплине двойной минитрамп.

Ранее российские батутисты выиграли золотые медали в женских и мужских командных соревнованиях в двойном минитрампе, а также в акробатической дорожке у женщин.

Российские спортсмены принимают участие в чемпионате Европы – 2026 в нейтральном статусе. Чемпионат Европы — 2026 по прыжкам на батуте проходит в Портимане с 8 по 12 апреля.

