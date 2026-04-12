Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Горячкина и Музычук сыграли вничью в 12-й партии Турнира претенденток по шахматам 2026

Горячкина и Музычук сыграли вничью в 12-й партии Турнира претенденток по шахматам — 2026
Александра Горячкина
Комментарии

Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с соперницей из Украины Анной Музычук в 12-м туре Турнира претенденток — 2026 на Кипре. Россиянке удалось избежать поражения в конце встречи.

Шахматы. Турнир претенденток 2026. 12-й тур, Пейя, Кипр
Анна Музычук — Александра Горячкина
12 апреля 2026, воскресенье. 15:45 МСК
Анна Музычук
Окончено
1/2:1/2
Александра Горячкина

По итогам 12 партий в активе Горячкиной 5,5 очка. Она занимает пятое место в турнирной таблице, как и её соотечественница Екатерина Лагно. Лидерами соревнований являются Чжу Цзиньэр (Китай) и Вайшали Рамешбабу (Индия), которые набрали по семь очков.

Турнир претенденток — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победительница турнира получит право сразиться с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Календарь Турнира претенденток - 2026
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android