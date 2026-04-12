Горячкина и Музычук сыграли вничью в 12-й партии Турнира претенденток по шахматам — 2026

Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с соперницей из Украины Анной Музычук в 12-м туре Турнира претенденток — 2026 на Кипре. Россиянке удалось избежать поражения в конце встречи.

По итогам 12 партий в активе Горячкиной 5,5 очка. Она занимает пятое место в турнирной таблице, как и её соотечественница Екатерина Лагно. Лидерами соревнований являются Чжу Цзиньэр (Китай) и Вайшали Рамешбабу (Индия), которые набрали по семь очков.

Турнир претенденток — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победительница турнира получит право сразиться с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.