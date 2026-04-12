Турнир претенденток по шахматам — 2026: результаты на 12 апреля

Сегодня, 12 апреля, в Пейе (Кипр) продолжился шахматный Турнир претенденток – 2026. В рамках очередного игрового дня шахматистки провели 12-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Шахматы. Турнир претенденток — 2026 в Пейе (Кипр). Результаты партий на 12 апреля:
Анна Музычук (Украина) — Александра Горячкина (Россия) — 1/2:1/2;
Вайшали Рамешбабу (Индия) — Чжу Цзиньэр (Китай) — 0:1;
Дивья Дешмух (Индия) — Тань Чжунъи (Китай) — 0:1;
Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Екатерина Лагно (Россия) — 1:0.
Победительница этого турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.