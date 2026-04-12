Турнир претендентов по шахматам — 2026: результаты на 12 апреля

Сегодня, 12 апреля, в Пейе (Кипр) продолжился шахматный Турнир претендентов — 2026. В рамках соревнования шахматисты провели 12-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Шахматы. Турнир претендентов – 2026, Пейя (Кипр). Результаты на 12 апреля:

Андрей Есипенко (Россия) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 1/2:1/2;

Маттиас Блюбаум (Германия) — Фабиано Каруана (США) — 1/2:1/2;

Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Хикару Накамура (США) — 1/2:1/2;

Вэй И (Китай) — Аниш Гири (Нидерланды) — 1/2:1/2.

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.