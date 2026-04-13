Украинская сторона попросила отменить матч с Россией на Кубке мира по водному поло

Матч между Россией и Украиной за седьмое место во втором дивизионе Кубка мира по водному поло может быть отменён. Об этом рассказал представитель Федерации водного поло Украины Александр Дядюра. Он отметил, что официального подтверждения информации нет, но вероятность такого развития событий велика.

«Этот вопрос ещё не решён. Он сейчас обсуждается с организаторами. Позиция нашей федерации: этого матча вообще не должно было бы быть.

Я скажу так: скорее всего, этого матча не будет. Мы должны дождаться ответа от международной федерации. Предварительно они говорили, что матча не будет. Когда это официально подтвердят, тогда смогу со 100-процентной уверенностью сказать, что матча не будет.

До последнего дня мы не знали, что есть шанс сыграть между собой. Организаторы делали всё, чтобы развести наши команды. Мы даже и близко не видели команду россиян. Нас максимально разводили и по сторонам, и по времени. До последнего не было понятно, попадём ли мы на них. Но так сложилось, что должны сойтись в игре», — приводит слова Дядюры «Чемпион-Украина».