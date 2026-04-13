Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Украинская сторона попросила отменить матч с Россией на Кубке мира по водному поло

Украинская сторона попросила отменить матч с Россией на Кубке мира по водному поло
Комментарии

Матч между Россией и Украиной за седьмое место во втором дивизионе Кубка мира по водному поло может быть отменён. Об этом рассказал представитель Федерации водного поло Украины Александр Дядюра. Он отметил, что официального подтверждения информации нет, но вероятность такого развития событий велика.

«Этот вопрос ещё не решён. Он сейчас обсуждается с организаторами. Позиция нашей федерации: этого матча вообще не должно было бы быть.

Я скажу так: скорее всего, этого матча не будет. Мы должны дождаться ответа от международной федерации. Предварительно они говорили, что матча не будет. Когда это официально подтвердят, тогда смогу со 100-процентной уверенностью сказать, что матча не будет.

До последнего дня мы не знали, что есть шанс сыграть между собой. Организаторы делали всё, чтобы развести наши команды. Мы даже и близко не видели команду россиян. Нас максимально разводили и по сторонам, и по времени. До последнего не было понятно, попадём ли мы на них. Но так сложилось, что должны сойтись в игре», — приводит слова Дядюры «Чемпион-Украина».

Материалы по теме
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android