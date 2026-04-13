С 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр) проходит шахматный Турнир претенденток – 2026. В соревнованиях принимают участие восемь шахматисток, среди которых две россиянки — Екатерина Лагно и Александра Горячкина. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет победителем женского Турнира претендентов – 2026?»

По итогам 12 туров лидерство делят Чжу Цзиньэр из Китая и Вайшали Рамешбабу из Индии (по 7 очков). Далее идут Анна Музычук и Бибисара Асаубаева (6,5), Александра Горячкина и Екатерина Лагно (5,5), Тань Чжунъи и Дивья Дешмух (5).

Победительница этого турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.