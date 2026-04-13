Екатерина Шляпникова стала чемпионкой России по гребле на дистанции 200 м

Двукратная чемпионка мира каноистка Екатерина Шляпникова стала победительницей чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ в Краснодаре на дистанции 200 м. Она показала результат 47,394.

Серебро завоевала Алина Ковалева с результатом 48,234 секунды. Бронзовым призёром стала Елизавета Сомова (48,734).

На аналогичной дистанции у мужчин тройку призёров составили Сергей Свинарев (39,403), Александр Боц (39,871) и Степан Лукашевич (40,051).

Ранее пятикратный чемпион мира каноист Захар Петров на чемпионате России победил на дистанции 1000 м. Его время — 4.21,920. Вторым стал Илья Первухин (4.25,090), в тройку замкнул Максим Каратаев (4.28,063).