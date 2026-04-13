Сборная Украины отказалась играть с россиянами на КМ по водному поло, матч не состоится

Мужская сборная Украины по водному полу отказалась играть со сборной России в матче за седьмое место на этапе Кубка мира, игра не состоится. Об этом сообщил представитель Федерации водного поло Украины Александр Дедюра.

«Неизвестны последствия, если мы не выйдем на игру. Мы точно не выйдем на матч, но сейчас боремся с международной федерацией, чтобы нас не дисквалифицировали от предстоящих соревнований, в том числе юношеских, чтобы и дети могли ездить. Мы боремся за то, чтобы наши действия по поводу сегодняшней игры не были наказаны, ведь регламент соревнований не позволяет такого – неявки команды на игру. За это мы должны быть наказаны», — приводит слова Дедюры «Чемпион-Украина».

Также Дедюра сообщил, что решение о неучастии в матче с россиянами было изначальной принципиальной установкой.

— А когда было принято решение, что мы не выходим на матч с Россией?

— Мы приняли его сразу: если с ними сойдёмся, то играть не будем, — сказал он.

Встреча российской и украинской сторон должна была состояться сегодня, 13 апреля, на Мальте. Ранее Дедюра сообщил, что Украина потребует отмены этого матча.

Напомним, российские ватерполисты вернулись на международную арену в 2026 году. Они не выступали на турнирах под эгидой World Aquatics с 2022 года. На данный момент россияне не имеют возможности соревноваться под национальным флагом.