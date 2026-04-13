Покровская отреагировала на снятие ограничений с россиян в водных видах спорта

Бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская отреагировала на снятие ограничений с российских и белорусских спортсменов Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

«Впервые от вас слышу, что российских спортсменов допустили до взрослых соревнований с флагом и гимном. Это радостная весть! Была надежда, что такое произойдёт. У нас сильный президент — Дмитрий Аркадьевич Мазепин. Чувствовали, что работу по этому ведёт. Вот результат его работы. Здорово! Спасибо нашему руководству, федерации. Мазепин работал над этим вопросом», — сказала Покровская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.