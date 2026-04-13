Россияне смогут участвовать в соревнованиях World Aquatics при наличии 4 допинг-тестов

Россияне смогут участвовать в соревнованиях World Aquatics при наличии 4 допинг-тестов
Российские и белорусские спортсмены, которые были допущены до международной арены в водных видах спорта с флагом и гимном по решению World Aquatics, смогут участвовать в соревнованиях при условии прохождения минимум четырёх антидопинговых тестов, о чём говорится в официальном релизе организации.

«Спортсмены с белорусским или российским спортивным гражданством будут допущены к соревнованиям только после успешного прохождения как минимум четырёх последовательных антидопинговых проверок, проводимых в партнёрстве с Международным агентством по тестированию (ITA), и проверки биографических данных в AQIU», — сообщает пресс-служба World Aquatics.

World Aquatics допустила российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном
