Россияне смогут участвовать в соревнованиях World Aquatics при наличии 4 допинг-тестов

Российские и белорусские спортсмены, которые были допущены до международной арены в водных видах спорта с флагом и гимном по решению World Aquatics, смогут участвовать в соревнованиях при условии прохождения минимум четырёх антидопинговых тестов, о чём говорится в официальном релизе организации.

«Спортсмены с белорусским или российским спортивным гражданством будут допущены к соревнованиям только после успешного прохождения как минимум четырёх последовательных антидопинговых проверок, проводимых в партнёрстве с Международным агентством по тестированию (ITA), и проверки биографических данных в AQIU», — сообщает пресс-служба World Aquatics.