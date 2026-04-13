Валуев порадовался допуску к соревнованиям россиян в водных видах спорта с флагом и гимном

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Николай Валуев отреагировал на возвращение россиян в водных видах спорта с флагом и гимном на международную арену. Сегодня, 13 апреля, Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла ограничения с российских и белорусских взрослых спортсменов.

«Радуемся! Отлично! Это прекрасная новость», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее стало известно, что российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях при условии прохождения минимум четырёх антидопинговых тестов, проводимых в партнёрстве с Международным агентством по тестированию (ITA).