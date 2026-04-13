World Aquatics сообщила о восстановлении членства России и Беларуси

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сообщила о восстановлении полноправного членства России и Беларуси. Об этом говорится в опубликованном пресс-службой организации релизе.

«Россия и Беларусь также восстанавливают полноправные права членства в соответствии со статьёй 6 Устава Всемирной федерации водных видов спорта», — сообщает World Aquatics.

Также сегодня, 13 апреля, стало известно, что российские и белорусские спортсмены смогут принимать участие в международных стартах под эгидой организации с флагом и гимном своей страны, однако для этого будет необходимо пройти минимум четыре специальных допинг-теста.