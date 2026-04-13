«Диалог даёт плоды». Дегтярёв — о решении World Aquatics снять ограничения с россиян

Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв высказался о решении Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) допустить российских и белорусских спортсменов с флагом и гимном на международные турниры.

«Приветствуем решение World Aquatics допустить российских и белорусских спортсменов ко всем международным соревнованиям по водным видам спорта наравне с остальными атлетами – в национальной форме, с флагом и гимном.

Права российских спортсменов обсуждали на встрече с главой WA Хусейном Аль-Мусалламом в январе, на Олимпийском совете Азии в Ташкенте. Благодарен господину Мусалламу за твёрдую позицию в этом вопросе. Очень важно, что международный спортивный диалог даёт плоды и способствует планомерному восстановлению спортивных связей», — написал Дегтярёв в телеграм-канале.

