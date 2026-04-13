Губерниев: представьте, будет звучать российский гимн посреди Европы! Это очень здорово

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал допуск российских и белорусских спортсменов в водных видах спорта до международных турниров без ограничений.

«Это большое событие! Ещё и взрослые спортсмены допущены в водном поло. Это огромное достижение! Большой пример для всех остальных федераций, прежде всего летних. Представьте, чемпионат Европы в Париже по водным видам спорта, там наши будут выигрывать, будет звучать гимн, играть флаг посреди Европы! Это очень здорово психологически и важно для спортсменов. Последуют ли этому другие федерации?

В летних видах спорта ситуация одна, там есть поступательные движения. В зимних – ситуация другая. Не думаю, что примеру World Aquatics сразу последуют биатлонисты. Но, как говорил классик: «Это «ж-ж-ж» — неспроста!». Маховик раскручен, остановить его сложно. Осталось, чтобы наш маховик докрутился до всех труднодоступных мест и зимой, и летом», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.