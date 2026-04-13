Глава федерации водных видов спорта прокомментировал возвращение флага и гимна россиянам

Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин прокомментировал решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) допустить российских и белорусских спортсменов с флагом и гимном на международные турниры.

«Сегодня было принято решение о допуске российских спортсменов в водных видов спорта в флагом и гимном, нам разрешено принимать мероприятия уровня чемпионата мира и Европы. Хотел бы поблагодарить главу World Aquatics за эту работу. Это решение открывает дорогу для всех остальных — все должны иметь возможность соревноваться без всяких дискриминаций.

Это решение будет с радостью воспринято российскими спортсменами. Выступать в нейтральном статусе, когда не звучит российский гимн, оскорбляет спортсмена. Благодарю за поддержку и доверие.

World Aquatics отмечает, что с момента ограничений более не было зафиксировано ни одного случая нарушения честности со стороны российских спортсменов», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Материалы по теме
Президент World Aquatics высказался о допуске россиян до международной арены с флагом
