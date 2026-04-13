Глава ФВСР ответил, что нужно сделать другим федерациям для допуска к мировым стартам

Глава федерации водных видов спорта Дмитрий Мазепин ответил на вопрос, что нужно сделать другим федерациям для допуска к мировым стартам. Ранее стало известно, что World Aquatics допустила российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном.

— Что делать другим федерациям для допуска?
— Это комплекс мер. Я готов делиться и делюсь этим опытом. Нужно выстроить рабочие отношения с международными федерациями, а спортсмены должны быть образцом выполнения всех требований — они могу быть жёсткими, но мы их не выбираем. Они должны быть яркими и заметными с точки зрения результатов, — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

