Мазепин отреагировал на отказ Украины играть с россиянами на КМ по водному поло

Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин отреагировал на отказ Украины играть с россиянами в матче за седьмое место второго дивизиона Кубка мира.

«Несколько минут назад должен был начаться матч Россия — Украина. Наша команда прибыла в бассейн и размялась, но украинская сторона отказалась и получила техническое поражение 0:5. Это их дело, мы были готовы выступать. Меня удивило их решение, ведь мы говорим про спорт.

Тренерский состав контактирует с судьями. С украинской сборной у нас контакта нет, но он и не подразумевался», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.