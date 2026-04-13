Сборной Украины присуждено техническое поражение после отказа играть с Россией на КМ

Сборной Украины присуждено техническое поражение после отказа играть с Россией на КМ
Мужской сборной Украины по водному поло присуждено техническое поражение в матче за седьмое место на этапе Кубка мира после отказа играть с российскими ватерполистами. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте World Aquatics.

Встреча российской и украинской сторон должна была состояться сегодня, 13 апреля, на Мальте. Ранее представитель Федерации водного поло Украины Александр Дедюра требовал отмены этого матча.

Напомним, российские ватерполисты вернулись на международную арену в 2026 году. Они не выступали на турнирах под эгидой World Aquatics с 2022 года. На данный момент россияне не имеют возможности соревноваться под национальным флагом.

