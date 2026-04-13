Глава ФВСР Мазепин рассказал, когда сборная России сможет выступить с флагом и гимном

Глава федерации водных видов спорта Дмитрий Мазепин рассказал, когда сборная России сможет выступить с флагом и гимном. Сегодня, 13 апреля, стало известно, что World Aquatics допустила российских спортсменов до соревнований, разрешив использовать и флаг, и гимн.

«С проверками дела обстоят хорошо, сборная России должна пройти четыре допинг-теста. Это не новая процедура — это рутина. 21 апреля женская сборная России по водному полу будет выступать на Мальте, и мы надеемся, что уже тогда будет возможность выйти с флагом и гимном», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.