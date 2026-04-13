Глава ФВВСР ответил, готова ли Россия принять чемпионат мира по водным видам спорта

Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин рассказал, готова ли Россия принять чемпионат мира по водным видам спорта.

«До 2028 года у нас есть чемпионат Европы в Париже, чемпионат мира в Будапеште и Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Предложение от World Aquatics у нас есть, но нужно обсуждать. Прежде всего это место проведения — в России не так много бассейнов уровня чемпионата мира», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее стало известно, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) восстановила членства России и Беларуси. Организация также допустила россиян и балорусов до международных стартов с флагом и гимном своей страны.

Материалы по теме
Глава ФВСР Мазепин рассказал, когда сборная России сможет выступить с флагом и гимном
