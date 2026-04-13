Мазепин: не верю, что матчи со сборной России будут бойкотировать. Спорт вне политики

Глава федерации водных видов спорта Дмитрий Мазепин заявил, что не верит в бойкот матчей с россиянами со стороны других федераций. Сегодня, 13 апреля, стало известно, что World Aquatics допустила российских спортсменов до соревнований, разрешив использовать и флаг, и гимн.

— Нет ли опасения, что и другие будут бойкотировать матчи со сборной России?

— Я не верю в это. У нас есть опыт выступления наших синхронисток на чемпионате мира. Светлана Ромашина рассказывала про дружелюбную атмосферу. Для всех важно победить, потому что для этого они и тренируются. Спорт должен оставаться вне политики, мы готовимся к большому событию — Олимпийским играм — 2028 в Лос-Анджелесе, — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.