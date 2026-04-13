Календарь соревнований по водным видам спорта с участием россиян до конца 2026 года

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла ограничения с российских и белорусских взрослых спортсменов и допустила их до международных соревнований с флагом и гимном страны. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с календарём соревнований по водным видам спорта с участием россиян до конца 2026 года.

Водные виды спорта. Календарь соревнований с участием россиян в 2026 году:

Кубок мира по водному поло среди женщин – 21-26 апреля, Мальта;

Суперфинал Кубка мира по прыжкам в воду – 1-3 мая, Китай;

Кубок мира по синхронному плаванию – 1-3 мая, Китай;

чемпионат мира среди юниоров по хай-дайвингу – 16-17 мая, США;

чемпионат Европы по водным видам спорта – 25 июля — 8 августа, Франция;

чемпионат мира по водному поло U18 среди мужчин – 27 июня — 4 июля, Португалия;

юниорский чемпионат мира по синхронному плаванию – 12-16 августа, Болгария;

чемпионат мира по водному поло U18 среди женщин – 16-23 августа, Испания;

юниорский чемпионат мира по прыжкам в воду – 21-28 августа, Хорватия;

этапы Кубка мира по плаванию – 1-17 октября, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан;

чемпионат мира по плаванию на короткой воде – 1-6 декабря, Китай.