Российские ватерполисты пришли на разминку перед матчем, который Украина бойкотировала

Российские ватерполисты, выступающие на этапе Кубка мира на Мальте в нейтральном статусе, пришли на разминку перед матчем за седьмое место, где должны были сыграть со сборной Украины.

За некоторое время до запланированного начала матча (16:00 мск) стало известно, что украинская команда отказалась играть с россиянами. Несмотря на это, российская сборная добралась до бассейна, где должна была состояться встреча, и заявила, что будет ожидать появления соперника.

Позднее украинской стороне было засчитано техническое поражение за неявку на матч.

Напомним, российские ватерполисты вернулись на международную арену в 2026 году. Они не выступали на турнирах под эгидой World Aquatics с 2022 года. Сегодня, 13 апреля, стало известно о допуске российских и белорусских атлетов до международных соревнований под эгидой World Aquatics с флагом и гимном.

Материалы по теме
Сборной Украины присуждено техническое поражение после отказа играть с Россией на КМ
