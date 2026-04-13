Чикунова — о решении World Aquatics: жду, когда мы впервые выступим под флагом и с гимном

Чемпионка Европы на короткой воде и серебряный призёр чемпионата мира по плаванию Евгения Чикунова отреагировала на восстановление полноправного членства России в Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

«Это долгожданная новость, но эмоций от этого точно не меньше. Тем более я человек эмоциональный. Рада, в восторге, жду, когда мы впервые выступим под флагом и с гимном. Цели у нас всегда амбициозные, так что в этом плане ничего не меняется — нужно улучшать результаты и бороться только за победу. Когда играет гимн твоей страны, это невероятный эмоциональный момент для любого спортсмена», – приводит слова Чикуновой «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что World Aquatics полностью восстановила российских и белорусских спортсменов и разрешила их допуск к международным стартам с флагом и гимном. Спортсмены смогут участвовать в соревнованиях при условии прохождения минимум четырёх антидопинговых тестов.