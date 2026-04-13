Колесников отреагировал на допуск россиян с флагом и гимном на международные старты

Двукратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио (2020) российский пловец Климент Колесников отреагировал на восстановлении полноправного членства России в Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

«Выражаю благодарность Дмитрию Аркадьевичу Мазепину и Федерации водных видов спорта России за проделанную работу!» – написал Колесников в своём телеграм-канале.

Также в другой своей публикации пловец выложил известный мем в виде гиф-картинки с танцующим радостным парнем в очках в клубе.

Ранее стало известно, что World Aquatics полностью восстановила российских и белорусских спортсменов и разрешила их допуск к международным стартам с флагом и гимном. Спортсмены смогут участвовать в соревнованиях при условии прохождения минимум четырёх антидопинговых тестов.