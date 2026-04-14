Турнир претендентов по шахматам — 2026: расписание на 14 апреля

Сегодня, 14 апреля, в Пейе (Кипр) продолжится шахматный Турнир претендентов — 2026. В рамках соревнования шахматисты проведут 13-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Шахматы. Турнир претендентов – 2026, Пейя (Кипр). Расписание на 14 апреля (время московское):

  • 15:30. Вэй И (Китай) — Андрей Есипенко (Россия);
  • 15:30. Аниш Гири (Нидерланды) — Жавохир Синдаров (Узбекистан);
  • 15:30. Хикару Накамура (США) — Маттиас Блюбаум (Германия);
  • 15:30. Фабиано Каруана (США) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия).

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.

Материалы по теме
Ну и страсти в шахматах! Лидер ушёл играть в Counter-Strike, а соперник упустил победу
Ну и страсти в шахматах! Лидер ушёл играть в Counter-Strike, а соперник упустил победу
