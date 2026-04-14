Турнир претенденток по шахматам — 2026: расписание на 14 апреля

Сегодня, 14 апреля, в Пейе (Кипр) продолжится шахматный Турнир претенденток – 2026. В рамках игрового дня шахматистки проведут 13-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня соревнований.

Шахматы. Турнир претенденток — 2026. Пейя, Кипр. Расписание 14 апреля (время московское):

15:30. Чжу Цзиньэр (Китай) — Александра Горячкина (Россия);

15:30. Тань Чжунъи (Китай) — Вайшали Рамешбабу (Индия);

15:30. Екатерина Лагно (Россия) — Дивья Дешмух (Индия);

15:30. Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Анна Музычук (Украина);

Победительница этого турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.