В ФВВСР считают, что техническое поражение Украины замотивирует страны играть с Россией

Комментарии

Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин считает, что техническое поражение мужской сборной Украины замотивирует другие страны играть с Россией.

— Послужит ли техническое поражение сборной Украины сигналом для других федераций, сомневающихся, играть ли с Россией?
— Здесь мне сложно высказать своё мнение. Я не знаю, как будут думать и чем будут руководствоваться федерации других стран. Мы живём в сложном мире, где спорт является частью политики и наоборот. Я ведь тоже догадываюсь, что сняться с соревнования было сложным решением для украинской сборной. Как это решается в других странах, я, к сожалению, не знаю.

Наверняка техническое поражение в случае отказа от игры будет их мотивировать. Это отрицательный результат, следовательно, команды будут опускаться всё ниже по турнирной таблице, вылетать в низшие дивизионы. Тогда спортсмены подадут свой голос и скажут: «Мы тренируемся для того, чтобы выходить и выступать. Не для того, чтобы показывать какой-то негатив».

Однако даже с нейтральным статусом мы участвовали на чемпионатах мира и Европы, и не было ни одной команды, которая бы снялась. Все сборные участвовали, — сказал Мазепин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Возвращение российского флага в плавании! Главные события в спорте 13 апреля
