«Важная и радостная новость». Синхронист Мальцев — о допуске россиян с флагом и гимном

Семикратный чемпион мира российский синхронист Александр Мальцев назвал важной новостью допуск россиян, выступающих в водных видах спорта, до международных стартов под эгидой World Aquatics с флагом и гимном страны.

В апреле 2026 года Мальцев заявлял о приостановке спортивной карьеры с планами сосредоточиться на тренерстве.

«Это очень важная и радостная новость для всех нас. Мы испытываем исключительно положительные эмоции, и это придаёт дополнительную мотивацию для дальнейшей работы и движения вперёд. Для каждого спортсмена большая честь выступать под флагом своей страны и слышать гимн на пьедестале.

Выражаем искреннюю благодарность Федерации водных видов спорта России и лично её председателю Дмитрию Аркадьевичу Мазепину за проделанную работу и всестороннюю поддержку спортсменов на этом пути. Теперь наша главная задача — достойно выступать и подтверждать всё своими результатами», — приводит слова Мальцева ТАСС.