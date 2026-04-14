Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Важная и радостная новость». Синхронист Мальцев — о допуске россиян с флагом и гимном

Комментарии

Семикратный чемпион мира российский синхронист Александр Мальцев назвал важной новостью допуск россиян, выступающих в водных видах спорта, до международных стартов под эгидой World Aquatics с флагом и гимном страны.

В апреле 2026 года Мальцев заявлял о приостановке спортивной карьеры с планами сосредоточиться на тренерстве.

«Это очень важная и радостная новость для всех нас. Мы испытываем исключительно положительные эмоции, и это придаёт дополнительную мотивацию для дальнейшей работы и движения вперёд. Для каждого спортсмена большая честь выступать под флагом своей страны и слышать гимн на пьедестале.

Выражаем искреннюю благодарность Федерации водных видов спорта России и лично её председателю Дмитрию Аркадьевичу Мазепину за проделанную работу и всестороннюю поддержку спортсменов на этом пути. Теперь наша главная задача — достойно выступать и подтверждать всё своими результатами», — приводит слова Мальцева ТАСС.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android