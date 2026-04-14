Чемпионки ОИ по фехтованию Загидуллина и Коробейникова получили нейтральный статус

Олимпийские чемпионки Токио рапиристки Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина получили нейтральный статус от исполнительного комитета Международной федерации фехтования (FIE) для допуска к соревнованиям. Об этом сообщается на сайте организации.

Коробейникова и Загидуллина — победители командных соревнований на ОИ-2020. На счету Коробейниковой также серебро Олимпиады-2012 в командном турнире и бронза Игр-2020 в личном соревновании.

Также исполнительный комитет FIE предоставил нейтральный статус Татьяне Гудковой, Анастасии Ивановой, Арине Вольской, Ксении Глебовой, Татьяне Талановой, Георгию Бруеву и тренерам Виктории Ковалёвой, Евгению Вольскому, Елене Петровой, Александру Прессу, Михаилу Иевлеву и врачу Ахмеду Курбанову.

