Россиянин Егор Бикрёв завоевал чемпионский титул RWS по муайтай

Егор Бикрёв стал чемпионом лёгкого веса (61,2 кг) крупного турнира по муайтай Rajadamnern World Series (RWS) в Бангкоке.

В финале российский тайбоксёр сломил сопротивление опытного тайца Сангмани Ситтидеча. Соперник с рекордом 258 боёв (201-52-5) уже дважды защищал пояс, однако Бикрёву потребовалось всего 40 секунд, чтобы завершить поединок нокаутом. Таким образом, он стал первым россиянином, завоевавшим титул RWS на легендарном стадионе Раджадемнерн.

После победы Егор поделился впечатлениями от турнира: «Я себя прекрасно чувствую, но ещё не могу в это поверить. Скоро придёт осознание. Эта победа посвящена моему отцу, который всегда поддерживал, жил мечтой об этом титуле, и я думаю, что именно он помог мне выиграть».

Победа Бикрёва стала прорывом для Федерации муайтай России (СФМР) и доказала высокий уровень российской школы на мировой арене. Титулы RWS – одни из самых престижных в спорте, отдельные от стадионных поясов, с фокусом на международных бойцах. Турнир собирает топовых атлетов и транслируется эксклюзивно.

Триумф Бикрёва прокомментировал директор оргкомитета «Всемирных Игр Дружбы», президент Федерации муайтай России Дмитрий Путилин: «Впервые в истории российского муайтай Егор Бикрёв стал чемпионом Rajadamnern World Series (RWS) – серии турниров на легендарном муайтай-стадионе. По сути, это аналог титула чемпиона мира среди профессионалов, который первый раз завоевал российский спортсмен: он победил одного из сильнейших тайцев, давнего лидера своей весовой категории на этом стадионе, нокаутом за 40 секунд – этот сверхбыстрый нокаут произвёл большое впечатление на поклонников муайтай по всему миру. Это огромное достижение, отмеченное российским флагом, гимном и символикой, показанными на весь мир. За это отдельная благодарность министру спорта Российской Федерации Михаилу Дегтярёву, который отстаивает права наших спортсменов на государственном уровне.

Есть ещё одна приятная новость для всех поклонников муайтай: 30 октября в Москве пройдёт Международный турнир среди профессионалов «Кубок Дружбы» по муайтай, в котором примет участие Бикрёв», – добавил Путилин.

В июне в Малайзии состоится чемпионат мира по муайтай, на котором выступит Бикрёв, по праву занявший место в сборной России.