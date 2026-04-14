20-летний Жавохир Синдаров досрочно стал победителем Турнира претендентов — 2026

Комментарии

20-летний узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров за тур до завершения стал досрочным победителем Турнира претендентов — 2026, который проходит в Пейе (Кипр).

Сегодня, 14 апреля, в рамках 13-го тура соревнований Синдаров вничью сыграл чёрными фигурами с одним из главных своих конкурентов – представителем Нидерландов Анишем Гири. Теперь у Жавохира 9,5 очка из 13 возможных.

Шахматы. Турнир претендентов 2026. 13-й тур, Пейя, Кипр
Аниш Гири — Жавохир Синдаров
14 апреля 2026, вторник. 15:45 МСК
Аниш Гири
Окончено
1/2:1/2
Жавохир Синдаров

Заключительный, 14-й тур соревнования, станет формальностью в разрезе борьбы за титул, так как у соперников Синдарова нет даже теоретических шансов сдвинуть его с лидирующей позиции.

Одержав победу на Турнире претендентов — 2026, Синдаров официально стал соперником 19-летнего Гукеша Доммараджу из Индии в матче за мировую шахматную корону.

