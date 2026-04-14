Екатерина Лагно одержала победу в 13-м туре Турнира претенденток — 2026

Российский гроссмейстер Екатерина Лагно обыграла представительницу Индии Дивью Дешмух в 13-м, предпоследнем туре Турнира претенденток — 2026, который проходит в Пейе (Кипр). Партия завершилась на 37-м ходу, Лагно играла белыми.

Перед заключительным туром соревнований в активе Лагно 7,5 очка. Россиянка выиграла свою четвёртую партию на турнире при пяти ничьих и четырёх поражениях.

Турнир претенденток — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победительница турнира получит право сразиться с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь за шахматную корону.

Отметим, у мужчин Турнир претендентов — 2026 досрочно выиграл 20-летний узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров.