Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Екатерина Лагно одержала победу в 13-м туре Турнира претенденток 2026

Екатерина Лагно одержала победу в 13-м туре Турнира претенденток — 2026
Комментарии

Российский гроссмейстер Екатерина Лагно обыграла представительницу Индии Дивью Дешмух в 13-м, предпоследнем туре Турнира претенденток — 2026, который проходит в Пейе (Кипр). Партия завершилась на 37-м ходу, Лагно играла белыми.

Шахматы. Турнир претенденток 2026. 13-й тур, Пейя, Кипр
Екатерина Лагно — Дивья Дешмух
14 апреля 2026, вторник. 15:45 МСК
Екатерина Лагно
Окончено
1:0
Дивья Дешмух

Перед заключительным туром соревнований в активе Лагно 7,5 очка. Россиянка выиграла свою четвёртую партию на турнире при пяти ничьих и четырёх поражениях.

Турнир претенденток — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победительница турнира получит право сразиться с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь за шахматную корону.

Отметим, у мужчин Турнир претендентов — 2026 досрочно выиграл 20-летний узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров.

Календарь Турнира претенденток - 2026
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android