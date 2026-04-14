«Надеюсь, моя страна счастлива». Синдаров — о досрочной победе на турнире претендентов

20-летний узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров прокомментировал досрочную победу в Турнире претендентов — 2026, который проходит в Пейе (Кипр). Он обеспечил себе титул за тур до завершения соревнований.

«Я очень счастлив. Турнир ещё не завершён, но очень рад, что смог выиграть его за тур до конца. Было бы очень тяжело, если бы сегодня проиграл, но сыграл действительно хорошо и качественно подготовился, это не было легко, но было достаточно близко к лёгкой ничьей.

Очень счастлив, надеюсь, моя страна тоже счастлива за меня, хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня на протяжении этого турнира. Спасибо моим спонсорам и правительству Узбекистана!

Спасибо моей команде секундантов, которые очень помогли мне, наша следующая задача — показать как можно лучший результат в матче за титул чемпиона мира!» — сказал Синдаров на YouTube-канале ФИДЕ.