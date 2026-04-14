Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Надеюсь, моя страна счастлива». Синдаров — о досрочной победе на турнире претендентов

«Надеюсь, моя страна счастлива». Синдаров — о досрочной победе на турнире претендентов
Комментарии

20-летний узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров прокомментировал досрочную победу в Турнире претендентов — 2026, который проходит в Пейе (Кипр). Он обеспечил себе титул за тур до завершения соревнований.

«Я очень счастлив. Турнир ещё не завершён, но очень рад, что смог выиграть его за тур до конца. Было бы очень тяжело, если бы сегодня проиграл, но сыграл действительно хорошо и качественно подготовился, это не было легко, но было достаточно близко к лёгкой ничьей.

Очень счастлив, надеюсь, моя страна тоже счастлива за меня, хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня на протяжении этого турнира. Спасибо моим спонсорам и правительству Узбекистана!

Спасибо моей команде секундантов, которые очень помогли мне, наша следующая задача — показать как можно лучший результат в матче за титул чемпиона мира!» — сказал Синдаров на YouTube-канале ФИДЕ.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android