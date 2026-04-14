Александра Горячкина обыграла Чжу Цзиньэр в 13-м туре Турнира претенденток 2026

Российский гроссмейстер Александра Горячкина, играя чёрными фигурами, одержала победу в 13-м, предпоследнем туре Турнира претенденток — 2026, который проходит в Пейе (Кипр).

Шахматы. Турнир претенденток 2026. 13-й тур, Пейя, Кипр
Чжу Цзиньэр — Александра Горячкина
14 апреля 2026, вторник. 15:45 МСК
Чжу Цзиньэр
Окончено
0:1
Александра Горячкина

Перед заключительным туром соревнований Горячкина имеет в своём активе 6,5 очков. Лидерами ТП-2026 являются представительница Казахстана Бибисара Асаубаева и Вайшали Рамешбабу из Индии (по 7,5 очка).

В заключительном туре Александра сыграет белыми фигурами против китаянки Тань Чжунъи.

Турнир претенденток — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победительница турнира получит право сразиться с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Календарь Турнира претенденток - 2026
