Андрей Есипенко потерпел поражение в предпоследнем туре Турнира претендентов 2026

Андрей Есипенко потерпел поражение в предпоследнем туре Турнира претендентов — 2026
24-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко потерпел поражение в 13-м, предпоследнем туре Турнира претендентов — 2026, который проходит в Пейе (Кипр). Есипенко боролся с представителем Китая Вэй И. Россиянин играл чёрными фигурами, встреча завершилась на 46-м ходу.

Шахматы. Турнир претендентов 2026. 13-й тур, Пейя, Кипр
Вэй И — Андрей Есипенко
14 апреля 2026, вторник. 15:45 МСК
Вэй И
Окончено
1:0
Андрей Есипенко

За тур до завершения соревнований Есипенко продолжает находиться на последней позиции турнирной таблицы. В его активе 4,5 очков.

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победитель соревнований сразится с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.У мужчин Турнир претендентов — 2026 досрочно выиграл 20-летний узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров.

Календарь Турнира претендентов - 2026
