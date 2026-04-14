Андрей Есипенко потерпел поражение в предпоследнем туре Турнира претендентов — 2026

24-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко потерпел поражение в 13-м, предпоследнем туре Турнира претендентов — 2026, который проходит в Пейе (Кипр). Есипенко боролся с представителем Китая Вэй И. Россиянин играл чёрными фигурами, встреча завершилась на 46-м ходу.

За тур до завершения соревнований Есипенко продолжает находиться на последней позиции турнирной таблицы. В его активе 4,5 очков.

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победитель соревнований сразится с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.У мужчин Турнир претендентов — 2026 досрочно выиграл 20-летний узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров.