Турнир претендентов — 2026: результаты на 14 апреля, таблица

Сегодня, 14 апреля, в Пейе (Кипр) продолжился шахматный Турнир претендентов – 2026. В рамках игрового дня гроссмейстеры провели 14-й, предпоследний тур, по итогам которого 20-летний Жавохир Синдаров досрочно стал чемпионом. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших партий.

Шахматы. Турнир претендентов – 2026, Пейя (Кипр), 13-й тур. Результаты на 14 апреля:

Вэй И (Китай) — Андрей Есипенко (Россия) — 1:0.

Аниш Гири (Нидерланды) — Жавохир Синдаров (Узбекистан) — 1/2:1/2.

Хикару Накамура (США) — Маттиас Блюбаум (Германия) — 1/2:1/2.

Фабиано Каруана (США) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 1/2:1/2.

Турнирная таблица перед заключительным туром:

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель получит € 70 000, а также бонусные € 5000 за каждые пол-очка. Призовой фонд соревнований составляет € 1 млн.