Турнир претендентов — 2026: результаты на 14 апреля, таблица

Сегодня, 14 апреля, в Пейе (Кипр) продолжился шахматный Турнир претендентов – 2026. В рамках игрового дня гроссмейстеры провели 14-й, предпоследний тур, по итогам которого 20-летний Жавохир Синдаров досрочно стал чемпионом. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших партий.
Шахматы. Турнир претендентов – 2026, Пейя (Кипр), 13-й тур. Результаты на 14 апреля:
Вэй И (Китай) — Андрей Есипенко (Россия) — 1:0.
Аниш Гири (Нидерланды) — Жавохир Синдаров (Узбекистан) — 1/2:1/2.
Хикару Накамура (США) — Маттиас Блюбаум (Германия) — 1/2:1/2.
Фабиано Каруана (США) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 1/2:1/2.
Турнирная таблица перед заключительным туром:
|1
|Жавохир Синдаров (Узбекистан)
|9.5
|2
|Аниш Гири (Нидерланды)
|7.5
|3-4
|Фабиано Каруана (США)
|6.5
|3-4
|Вэй И (Китай)
|6.5
|5-6
|Хикару Накамура (США)
|6
|5-6
|Маттиас Блюбаум (Германия)
|6
|7
|Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
|5.5
|8
|Андрей Есипенко (Россия)
|4.5
Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель получит € 70 000, а также бонусные € 5000 за каждые пол-очка. Призовой фонд соревнований составляет € 1 млн.