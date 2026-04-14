Турнир претенденток — 2026: результаты на 14 апреля, таблица

Сегодня, 14 апреля, в Пейе (Кипр) продолжился шахматный Турнир претенденток – 2026. В его рамках состоялся 13-й, предпоследний тур, соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших партий.
Шахматы. Турнир претенденток — 2026, Пейя (Кипр), 13-й тур. Результаты на 14 апреля:
Александра Горячкина (Россия) — Чжу Цзиньэр (Китай) — 1:0.
Тань Чжунъи (Китай) — Вайшали Рамешбабу (Индия) — 1/2:1/2.
Екатерина Лагно (Россия) — Дивья Дешмух (Индия) — 1:0.
Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Анна Музычук (Украина) — 1:0.
Турнирная таблица перед заключительным туром:
|1-2
|Бибисара Асаубаева (Казахстан)
|7.5
|1-2
|Вайшали Рамешбабу (Индия)
|7.5
|3
|Чжу Цзиньэр (Китай)
|7
|4-6
|Екатерина Лагно (Россия)
|6.5
|4-6
|Анна Музычук (Украина)
|4.5
|4-6
|Александра Горячкина (Россия)
|6.5
|7
|Тань Чжунъи (Китай)
|5.5
|8
|Дивья Дешмух (Индия)
|5
Победительница этого турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.