Турнир претенденток — 2026: результаты на 14 апреля, таблица
Сегодня, 14 апреля, в Пейе (Кипр) продолжился шахматный Турнир претенденток – 2026. В его рамках состоялся 13-й, предпоследний тур, соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших партий.

Шахматы. Турнир претенденток — 2026, Пейя (Кипр), 13-й тур. Результаты на 14 апреля:

Александра Горячкина (Россия) — Чжу Цзиньэр (Китай) — 1:0.
Тань Чжунъи (Китай) — Вайшали Рамешбабу (Индия) — 1/2:1/2.
Екатерина Лагно (Россия) — Дивья Дешмух (Индия) — 1:0.
Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Анна Музычук (Украина) — 1:0.

Турнирная таблица перед заключительным туром:

1-2Бибисара Асаубаева (Казахстан)7.5
1-2Вайшали Рамешбабу (Индия)7.5
3Чжу Цзиньэр (Китай)7
4-6Екатерина Лагно (Россия)6.5
4-6Анна Музычук (Украина)4.5
4-6Александра Горячкина (Россия)6.5
7Тань Чжунъи (Китай)5.5
8Дивья Дешмух (Индия)5

Победительница этого турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

