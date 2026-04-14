Турнир претенденток — 2026: результаты на 14 апреля, таблица

Сегодня, 14 апреля, в Пейе (Кипр) продолжился шахматный Турнир претенденток – 2026. В его рамках состоялся 13-й, предпоследний тур, соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших партий.

Шахматы. Турнир претенденток — 2026, Пейя (Кипр), 13-й тур. Результаты на 14 апреля:

Александра Горячкина (Россия) — Чжу Цзиньэр (Китай) — 1:0.

Тань Чжунъи (Китай) — Вайшали Рамешбабу (Индия) — 1/2:1/2.

Екатерина Лагно (Россия) — Дивья Дешмух (Индия) — 1:0.

Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Анна Музычук (Украина) — 1:0.

Турнирная таблица перед заключительным туром:

Победительница этого турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.