Гоут Гоут установил мировой рекорд U20 на 200 м. Он бежит быстрее Болта в его возрасте

18-летний австралийский бегун, специализирующийся на спринтерских дистанциях, Гоут Гоут преодолел 200 м на юниорском чемпионате Австралии — 2026 за 19,67 секунды, тем самым установив новый мировой рекорд U20. Соревнования прошли в Сиднее.

Ранее мировой рекорд среди юниоров на этой дистанции принадлежал американцу Эрриону Найтону. В 2022 году он продемонстрировал результат в 19,69 секунды.

Гоуту исполнилось 18 лет 29 декабря 2025 года. Ранее лучшим результатом Гоута на 200 м были 20,02.

Стоит отметить, что у легендарного Усэйна Болта лучшим результатом на 200 м в возрасте до 20 лет были 19,88 секунды. Ямайский атлет пробежал эту дистанцию за 19,67 секунды (то есть быстрее Гоута) только в 2008 году, тогда ему был 21 год и 11 месяцев.