Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Мой чемпион». Асаубаева опубликовала милое фото с Синдаровым с турнира претендентов

Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира по блицу, казахстанская шахматистка и гроссмейстер Бибисара Асаубаева поздравила своего возлюбленного, узбекистанского гроссмейстера Жавохира Синдарова с досрочной победой в Турнире претендентов — 2026, который проходит в Пейе (Кипр).

Асаубаева опубликовала совместное фото с Синдаровым, подписав его: «Мой чемпион».

Фото: из личного архива Бибисары Асаубаевой

14 апреля в рамках 13-го, предпоследнего тура соревнований, Синдаров вничью сыграл чёрными фигурами с одним из главных своих конкурентов — представителем Нидерландов Анишем Гири. Теперь у соперников Синдарова нет даже теоретических шансов сдвинуть его с лидирующей позиции. Жавохир набрал 9,5 очка из 13 возможных.

Отметим, Асаубаева принимает участие в Турнире претенденток — 2026. За тур до завершения соревнований Бибисара делит первое место с представительницей Индии Вайшали Рамешбабу.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android