«Мой чемпион». Асаубаева опубликовала милое фото с Синдаровым с турнира претендентов

Трёхкратная чемпионка мира по блицу, казахстанская шахматистка и гроссмейстер Бибисара Асаубаева поздравила своего возлюбленного, узбекистанского гроссмейстера Жавохира Синдарова с досрочной победой в Турнире претендентов — 2026, который проходит в Пейе (Кипр).

Асаубаева опубликовала совместное фото с Синдаровым, подписав его: «Мой чемпион».

14 апреля в рамках 13-го, предпоследнего тура соревнований, Синдаров вничью сыграл чёрными фигурами с одним из главных своих конкурентов — представителем Нидерландов Анишем Гири. Теперь у соперников Синдарова нет даже теоретических шансов сдвинуть его с лидирующей позиции. Жавохир набрал 9,5 очка из 13 возможных.

Отметим, Асаубаева принимает участие в Турнире претенденток — 2026. За тур до завершения соревнований Бибисара делит первое место с представительницей Индии Вайшали Рамешбабу.