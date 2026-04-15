Турнир претендентов по шахматам — 2026: прямая трансляция соревнований 15 апреля

Сегодня, 15 апреля, в Пейе (Кипр) продолжится шахматный Турнир претендентов — 2026. В рамках соревнования шахматисты проведут 14-й тур.

Турнир претендентов по шахматам — 2026, 14-й тур (время московское):

15:45. Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Вэй И (Китай);

15:45. Маттиас Блюбаум (Германия) — Аниш Гири (Нидерланды);

15:45. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Хикару Накамура (США);

15:45. Андрей Есипенко (Россия) — Фабиано Каруана (США).

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.