Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Турнир претенденток по шахматам — 2026: расписание на 15 апреля

Турнир претенденток по шахматам — 2026: расписание на 15 апреля
Комментарии

Сегодня, 15 апреля, в Пейе (Кипр) продолжится шахматный Турнир претенденток – 2026. В рамках игрового дня шахматистки проведут 14-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня соревнований.

Шахматы. Турнир претенденток — 2026. Пейя, Кипр. Расписание 15 апреля (время московское):

  • 15:45. Дивья Дешмух (Индия) — Бибисара Асаубаева (Казахстан);
  • 15:45. Вайшали Рамешбабу (Индия) — Екатерина Лагно (Россия);
  • 15:45. Александра Горячкина (Россия) — Тань Чжунъи (Китай);
  • 15:45. Анна Музычук (Украина) — Чжу Цзиньэр (Китай).

Победительница этого турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Календарь Турнира претенденток 2026
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android