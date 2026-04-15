Турнир претенденток по шахматам — 2026: расписание на 15 апреля

Сегодня, 15 апреля, в Пейе (Кипр) продолжится шахматный Турнир претенденток – 2026. В рамках игрового дня шахматистки проведут 14-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня соревнований.

Шахматы. Турнир претенденток — 2026. Пейя, Кипр. Расписание 15 апреля (время московское):

15:45. Дивья Дешмух (Индия) — Бибисара Асаубаева (Казахстан);

15:45. Вайшали Рамешбабу (Индия) — Екатерина Лагно (Россия);

15:45. Александра Горячкина (Россия) — Тань Чжунъи (Китай);

15:45. Анна Музычук (Украина) — Чжу Цзиньэр (Китай).

Победительница этого турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.