«Это позорно». Скелетонист Гераскевич — о возвращении России флага в водных видах спорта

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич высказался по поводу возвращения флага и гимна представителям водных видов спорта из России. Он раскритиковал World Aquatics за это решение.

«World Aquatics утверждает, что может изолировать конфликт от бассейнов и спортивных арен. Но, разумеется, это не касается украинских бассейнов и спортивных объектов, украинских спортсменов. Это не относится и к российским спортсменам, которые открыто поддерживают СВО (формулировка изменена в связи с требованиями законодательства РФ).

World Aquatics делает вид, будто ничего из этого не происходит. Возвращая российский флаг и гимн, она фактически позволяет использовать свои соревнования как площадку для распространения российской пропаганды. Это неприемлемо и позорно», — приводит слова Гераскевича AS со ссылкой на The Guardian.