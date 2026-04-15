Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Это позорно». Скелетонист Гераскевич — о возвращении России флага в водных видах спорта

«Это позорно». Скелетонист Гераскевич — о возвращении России флага в водных видах спорта
Владислав Гераскевич
Комментарии

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич высказался по поводу возвращения флага и гимна представителям водных видов спорта из России. Он раскритиковал World Aquatics за это решение.

«World Aquatics утверждает, что может изолировать конфликт от бассейнов и спортивных арен. Но, разумеется, это не касается украинских бассейнов и спортивных объектов, украинских спортсменов. Это не относится и к российским спортсменам, которые открыто поддерживают СВО (формулировка изменена в связи с требованиями законодательства РФ).

World Aquatics делает вид, будто ничего из этого не происходит. Возвращая российский флаг и гимн, она фактически позволяет использовать свои соревнования как площадку для распространения российской пропаганды. Это неприемлемо и позорно», — приводит слова Гераскевича AS со ссылкой на The Guardian.

Российским пловцам вернули флаг и гимн! Почему это колоссальный прорыв для нашего спорта
Российским пловцам вернули флаг и гимн! Почему это колоссальный прорыв для нашего спорта
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android