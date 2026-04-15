Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ирина Винер стала почётным членом Международной федерации гимнастики

ТАСС
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер объявила в своём телеграм‑канале о присвоении ей звания почётного члена Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).

«Дорогие друзья, быть включённой в число почётных членов Международной федерации гимнастики для меня огромная честь и высокая оценка труда всей моей жизни. Я благодарна за признание, которое разделяю со своей страной и моими ученицами. Большое спасибо!» — написала Винер у себя в социальной сети.

В феврале 2025 года Винер сообщила об уходе с поста главного тренера сборной России. Она возглавила национальную команду в 2001 году. С 2008‑го занимала должность президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, которую покинула в октябре 2024‑го — после объединения ряда гимнастических федераций в единую структуру.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android