Ирина Винер стала почётным членом Международной федерации гимнастики

Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер объявила в своём телеграм‑канале о присвоении ей звания почётного члена Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).

«Дорогие друзья, быть включённой в число почётных членов Международной федерации гимнастики для меня огромная честь и высокая оценка труда всей моей жизни. Я благодарна за признание, которое разделяю со своей страной и моими ученицами. Большое спасибо!» — написала Винер у себя в социальной сети.

В феврале 2025 года Винер сообщила об уходе с поста главного тренера сборной России. Она возглавила национальную команду в 2001 году. С 2008‑го занимала должность президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, которую покинула в октябре 2024‑го — после объединения ряда гимнастических федераций в единую структуру.