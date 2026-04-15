Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Жавохир Синдаров побил рекорд Яна Непомнящего на турнирах претендентов по шахматам

Комментарии

Гроссмейстер из Узбекистана Жавохир Синдаров установил достижение на проходящем на Кипре Турнире претендентов — 2026. Там он побил рекорд российского шахматиста Яна Непомнящего по набранным очкам. Синдаров сыграл мгновенную ничью с Вэй И, благодаря чему набрал 10 очков в 14 партиях. У россиянина в 2022 году в Мадриде было 9,5 очка.

Шахматы. Турнир претендентов 2026. 14-й тур, Пейя, Кипр
Жавохир Синдаров — Вэй И
15 апреля 2026, среда. 15:45 МСК
Жавохир Синдаров
Окончено
1/2:1/2
Вэй И

Отметим, сегодня, 15 апреля, на ТП-2026 идут заключительные партии.

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победитель соревнований сразится с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу. У мужчин Турнир претендентов — 2026 досрочно выиграл 20-летний узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров.

Турнирная таблица ТП-2026
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android